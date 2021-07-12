В пункте пограничного пропуска "Ягодин", который находится на рубеже Украины и Польши, пресекли контрабанду оружия, состоящую из тысячи боеприпасов, а также дубинок. Незаконные предметы были найдены в транспортном средстве, принадлежащем гражданке Украины.

Внимание пограничников привлек подозрительный микроавтобус Renault. Было принято решение тщательно осмотреть автомобиль совместно с сотрудником таможенной службы. В ходе досмотра, внутри автомобиля было обнаружено 800 гильз калибра 7,62 миллиметра, 4,5 тысячи пуль калибров 7,83 и 8,6 миллиметров, а также 24 телескопические дубинки 23 и 26 дюймов.

Фото: ГПСУ

Отмечается, что правоохранители провели следственные действия и изъяли микроавтобус. О возможном совершении уголовного преступления сообщено в Любомльское отделение главного управления Нацполиции в Волынской области.

Читайте также, сотрудники польской пограничной службы, совместно с Агентством внутренней безопасности страны, задержали на границе группу контрабандистов, которые импортировали оружие на территорию Украины. Среди оружия обнаружили револьверы, пистолеты, автоматические винтовки и ручные пулеметы.

Кроме того, в Украине разоблачили масштабную преступную схему по транспортировке героина. Злоумышленники экспортировали наркотические средства из Ирана на территорию Европейского Союза, для последующего хранения продукции преступники арендовали склады на территории Молдовы.

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