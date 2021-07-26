Во Львовской области пассажир выпал из движущегося состава "Львов-Мариуполь". Об инциденте сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

Инцидент произошел в городе Золочев через некоторое время после отправления состава со станции. Мужчина, находясь в тамбуре, открыл дверь, после чего случайно выпал из состава. В результате инцидента он получил серьезные травмы.

Предварительно правоохранители выяснили, что мужчина в тамбуре самовольно открыл дверь во время движения поезда, не удержался и выпал из вагона.

Отмечается, что правоохранители начали уголовное производство по факту неосторожного тяжкой или средней тяжести телесного повреждения.

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Кроме того, на Прикарпатье в селе Коршев Коломыйского района мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпал из поезда Коломыя - Ивано-Франковск. Инцидент случился во время остановки поезда и открытия дверей.

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