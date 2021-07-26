У Харкові обірвався ліфт із пасажиркою в середині. Постраждала літня жінка. Принаймні такі повідомлення в соцмережах почали розміщувати очевидці події.

Люди писали, що це вже другий випадок у цьому під'їзді. Після першого, буцімто, ніхто нічого не робив. Зараз постраждала в лікарні - в неї діагностували легку черепно-мозкову травму.

Проте трохи згодом у Харківській мерії факт обриву ліфта спростували всі троси цілі. І уточнили, що це було екстрене гальмування. А от чи з'ясовуватимуть причини раптового гальмування не зазначили.