Усі на війну з соцмережами! Дональд Трамп закликав кожного американця приєднуватися до позову, який він подав проти Google, Facebook та Twitter. Виступаючи на мітингу в Аризоні експрезидент, якого позбавили доступу до всіх соцмереж, повідомив, що прагне через суд заборонити їм видаляти пости або "банити" користувачів.

Мовляв, це наступ на свободу слова. Що цікаво: у людей збирають не тільки підписи, а й гроші - на гонорари юристам. І пожертви вже складають сотні тисяч доларів!

Реакції самих соцмереж поки немає, але теоретично рішення судді у цій справі і справді може змінити всі "правила гри". І не лише для американців.