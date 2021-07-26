Дональд Трамп закликав судити Facebook, Google та Twitter [ Редактировать ]
Усі на війну з соцмережами! Дональд Трамп закликав кожного американця приєднуватися до позову, який він подав проти Google, Facebook та Twitter. Виступаючи на мітингу в Аризоні експрезидент, якого позбавили доступу до всіх соцмереж, повідомив, що прагне через суд заборонити їм видаляти пости або "банити" користувачів.
Мовляв, це наступ на свободу слова. Що цікаво: у людей збирають не тільки підписи, а й гроші - на гонорари юристам. І пожертви вже складають сотні тисяч доларів!
Реакції самих соцмереж поки немає, але теоретично рішення судді у цій справі і справді може змінити всі "правила гри". І не лише для американців.
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