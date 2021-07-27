Под Житомиром второй раз избили "Слугу народа" [ Редактировать ]
Источник: партия "Слуга народа"
В Коростене Житомирской области вечером 24 июля 2021 года избили депутата городского совета от партии "Слуга народа" Андрея Недашковского. Об этом сообщает пресс-служба партии.
"Трое неизвестных молодых людей перехватили Андрея Недашковского и его жену на пути домой в районе школы №6. Нанесли ему телесные повреждения и отобрали сумку с документами и деньгами. При этом молодые люди прямо сказали, что ожидали именно Андрея Недашковского. Этот наглое нападение напрямую связано с депутатской деятельностью нашего коллеги", - говорится в сообщении.
Разбойников удалось задержать по "по горячим следам", сейчас они дают показания, сообщает полиция Житомирской области.
Андрей Недашковский
Это уже второе нападение на Андрея Недашковского за последние 4 месяца, предыдущее произошло 30 марта. Тогда Недашковский заявил, что атака против него совершена в связи с "принципиальной позицией депутатов Коростенского городского совета от фракции "Слуга народа" по проблеме вывоза мусора в городе".
Напомним, что недавно в Верховной Раде депутат от "Батькивщины" ударил "слугу народа".
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