В Верховной Раде снова подрались народные депутаты. Член фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко ударил "слугу народа" Николая Сольского. Фото потасовки выложил в сеть фотокорреспондент Ян Доброносов.

Сначала депутаты стояли и разговаривали, после чего соратник Юлии Тимошенко ударил кулаком в голову своему коллеге из пропрезидентской партии.

После этого Ивченко и Сольского сразу разняли парламентарии.

Одни успокаивали Сольского, а другие пытались не допустить новой драки.

Через какое-то время депутаты помирились друг с другом и даже пожали руки. Николай Сольский, пострадавший от кулака своего коллеги, прокомментировал "КП в Украине" потасовку в парламенте.

Не могу сказать, что аж "подрались". Были какие-то эмоции. Конец рабочей недели, сессии. Они переросли в недоразумение. Определенная мужская потасовка, но не драка. Какая-то была, не знаю, по какому рейтингу вам сказать. Ничего страшного не произошло.

Сольский ушел от вопроса, кто спровоцировал драку.

Слушайте, это не разговор. Я об этом уже забыл. Это как детей спрашивать - кто из вас первым подрался. Я ему что-то сказал, он мне что-то сказал, слово за слово, как в том анекдоте.

Кратко прокомментировал конфликт и Вадим Ивченко.

Это был мужской разговор в ответ на хамство. Никто не пострадал.

"Телеграф" пишет, что Вадим Ивченко ранее раскрыл рейдерские схемы по захвату земельных участков, в которых якобы замешан глава аграрного комитета Николай Сольский. Тот все отрицал.

Напомним, что ранее "слуга народа" Николай Тищенко напал на своего однопартийца Куницкого в столовой парламента.