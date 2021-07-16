В Раде депутат от "Батькивщины" ударил "слугу народа" (фото) [ Редактировать ]
Источник: Ян Доброносов
В Верховной Раде снова подрались народные депутаты. Член фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко ударил "слугу народа" Николая Сольского. Фото потасовки выложил в сеть фотокорреспондент Ян Доброносов.
Сначала депутаты стояли и разговаривали, после чего соратник Юлии Тимошенко ударил кулаком в голову своему коллеге из пропрезидентской партии.
После этого Ивченко и Сольского сразу разняли парламентарии.
Одни успокаивали Сольского, а другие пытались не допустить новой драки.
Через какое-то время депутаты помирились друг с другом и даже пожали руки. Николай Сольский, пострадавший от кулака своего коллеги, прокомментировал "КП в Украине" потасовку в парламенте.
Не могу сказать, что аж "подрались". Были какие-то эмоции. Конец рабочей недели, сессии. Они переросли в недоразумение. Определенная мужская потасовка, но не драка. Какая-то была, не знаю, по какому рейтингу вам сказать. Ничего страшного не произошло.
Сольский ушел от вопроса, кто спровоцировал драку.
Слушайте, это не разговор. Я об этом уже забыл. Это как детей спрашивать - кто из вас первым подрался. Я ему что-то сказал, он мне что-то сказал, слово за слово, как в том анекдоте.
Кратко прокомментировал конфликт и Вадим Ивченко.
Это был мужской разговор в ответ на хамство. Никто не пострадал.
"Телеграф" пишет, что Вадим Ивченко ранее раскрыл рейдерские схемы по захвату земельных участков, в которых якобы замешан глава аграрного комитета Николай Сольский. Тот все отрицал.
Напомним, что ранее "слуга народа" Николай Тищенко напал на своего однопартийца Куницкого в столовой парламента.
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