Роковини Скнилівської катастрофи: що сталося того трагічного дня? [ Редактировать ]
Пам'ятати. Не можна забути. Сьогодні роковини Скнилівської трагедії. 19 років тому на військовому аеродромі біля Львова сталася катастрофа, яку назвали наймасштабнішою, з тих, що будь-коли траплялися під час авіашоу.
Пілоти Володимир Топонар та Юрій Єгоров демонстрували фігури вищого пілотажу. На низькій висоті вони спробували виконати напівпетлю.
Винищувач спершу зачепив дерево, потім крилом землю, кілька разів перекинувся та врізався у натовп людей, після чого вибухнув і запалав. Загинули 78 людей, з них майже половина діти. Постраждали 250 глядачів. Пілоти встигли катапультуватись. Згодом суд визнав їхню провину і засудив до 14 і 8 років ув'язнення.
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