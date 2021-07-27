По состоянию на вторник, 27 июля, число погибших при взрыве и пожаре на крупнейшем в Европе химическом заводе, который находится в немецком Леверкузене, выросло до двух человек. Об этом заявили в компании Currenta, которой принадлежит аварийная промзона Chempark.

Спасатели продолжают поиски пятерых сотрудников предприятия, которые пропали без вести.

Печальная уверенность в ходе спасательных работ: в результате взрыва погиб еще один человек.

Там отметили, что в результате взрыва и последовавшего за ним пожара пострадал 31 сотрудник предприятия.

Один из них находится в смертельной опасности.

Пятеро сотрудников по-прежнему считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.

Ранее мы писали о том, что на западе Германии в Леверкузене произошел мощный взрыв. Он произошел на территории химико-фармацевтического завода Bayer, взрывное облако было видно за несколько километров.

Также сообщалось, что в Бангкоке взорвался химический завод, жителей столицы Таиланда эвакуируют.

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