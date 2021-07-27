Взрывы на химзаводе в Германии: количество жертв возросло [ Редактировать ]
По состоянию на вторник, 27 июля, число погибших при взрыве и пожаре на крупнейшем в Европе химическом заводе, который находится в немецком Леверкузене, выросло до двух человек. Об этом заявили в компании Currenta, которой принадлежит аварийная промзона Chempark.
Спасатели продолжают поиски пятерых сотрудников предприятия, которые пропали без вести.
Печальная уверенность в ходе спасательных работ: в результате взрыва погиб еще один человек.
Там отметили, что в результате взрыва и последовавшего за ним пожара пострадал 31 сотрудник предприятия.
Один из них находится в смертельной опасности.
Пятеро сотрудников по-прежнему считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.
Ранее мы писали о том, что на западе Германии в Леверкузене произошел мощный взрыв. Он произошел на территории химико-фармацевтического завода Bayer, взрывное облако было видно за несколько километров.
Также сообщалось, что в Бангкоке взорвался химический завод, жителей столицы Таиланда эвакуируют.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Гігантські хмари токсичного чорного диму - це перші кадри вибуху в місті Леверкузен. Їх зафільмували водії, які проїжджали повз місце інциденту. Вибух був настільки сильним, що його чули не тільки у Леверкузені
Во вторник, 27 июля, в Одессе заминировали здание городского совета
В понедельник, 26 июля, в России, в Кишертском районе Пермского края, произошел взрыв на магистральном газопроводе "Уренгой - Центр-2"
В понедельник, 26 июля в крупнейшем жилом массиве Харькова произошло возгорание посреди улицы
Зловмисники купували каміння, обробляли його, а готові вироби поза митним контролем переправляли до сусідньої Польщі - звідти бурштин їхав до Еміратів, де його і збували