В ночь на 5 июля в пригороде столицы Таиланда Бангкока произошел мощный взрыв на заводе по производству гранулированного полиэтилена. Об этом сообщает AP.

После взрыва начался пожар, который не потушен до сих пор. По предварительным оценкам, на территории завода может храниться до 50 тонн химических веществ.

Взрывная волна повредила здания в радиусе 2-2,5 км от предприятия. Разбиты стекла, выбиты дверные и оконные рамы. Осколками ранены свыше 20 человек.

В радиусе 5 км от завода проводится эвакуация населения, поскольку существует вероятность новых взрывов.

Химзавод окружают промышленные и жилые здания, а также охраняемые коттеджные поселки. В нескольких километрах расположен бангкокский международный аэропорт Суваннапхуми.

Местные власти пока не назвали сумму ущерба. Также выясняется причина взрыва.

Напомним, что 2 июля, в Румынии недалеко от Констанцы произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия".