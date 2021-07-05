В Бангкоке взорвался химзавод, жителей эвакуируют (видео) [ Редактировать ]
Источник: Bangkok Post
В ночь на 5 июля в пригороде столицы Таиланда Бангкока произошел мощный взрыв на заводе по производству гранулированного полиэтилена. Об этом сообщает AP.
После взрыва начался пожар, который не потушен до сих пор. По предварительным оценкам, на территории завода может храниться до 50 тонн химических веществ.
04.45 น. คลิปล่าสุด— FM91 Trafficpro (@fm91trafficpro) July 4, 2021
กรณีเพลิงไหม้โรงงานในซอยกิ่งแก้ว 21 ที่เกิดเหตุเป็นบริษัทหมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ยังคงมีแสงเพลิงและกลุ่มควันจำนวนมาก เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ#ไฟไหม้ #โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ #ระเบิดกิ่งแก้ว
Cr.ม.ป่อเต็กตึ๊ง คำรพ51 pic.twitter.com/9f84QRuw4p
Взрывная волна повредила здания в радиусе 2-2,5 км от предприятия. Разбиты стекла, выбиты дверные и оконные рамы. Осколками ранены свыше 20 человек.
В радиусе 5 км от завода проводится эвакуация населения, поскольку существует вероятность новых взрывов.
Химзавод окружают промышленные и жилые здания, а также охраняемые коттеджные поселки. В нескольких километрах расположен бангкокский международный аэропорт Суваннапхуми.
Местные власти пока не назвали сумму ущерба. Также выясняется причина взрыва.
Напомним, что 2 июля, в Румынии недалеко от Констанцы произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия".
по теме
В пятницу, 2 июля, недалеко от города Констанца в Румынии произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия"
Чоловік, якого затримали після пожежі в Білогородці, зізнався у злочині
У результаті вибуху постраждали понад 100 жителів п'ятиповерхівки, 14 сімей залишилися без житла, ще 26 квартир потребують ремонту
Не просто пожежа: вибух у житловому будинку Білогородки влаштували, щоб замести сліди вбивства - кого затримали за цей злочин?
Що саме здетонувало? І скільки людей постраждали?