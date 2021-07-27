На западе Германии в Леверкузене произошел мощный взрыв. Он произошел на территории химико-фармацевтического завода Bayer, взрывное облако было видно за несколько километров. Об этом сообщает Rheinische Post.

Сообщается, что взрыв произошел около 09:30 по местному времени (10:30 по Киеву). Причина в настоящее время не установлена, ведется расследование произошедшего.

По данным FOCUS Online, взрыв произошел на одном из объектов немецкой химико-фармацевтической компании Bayer. В частности, пострадал завод по сжиганию мусора на территории комплекса.

В настоящее время перекрыты автомагистраль A1 закрыта на развязке Леверкузен - Кельн-Север, а также автомагистраль A59.

Fliegt in Leverkusen erst Mal die Verbrennungsanlage in die Luft.... Explosion hat man wohl bis nach Köln gehört 💥 pic.twitter.com/4Z4O2TuoGU — Der Kai 🖖 (@Kai3k) July 27, 2021

Ранее сообщалось, что в Бангкоке взорвался химический завод, жителей столицы Таиланда эвакуируют.