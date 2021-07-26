В России произошел взрыв на магистральном газопроводе (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 26 июля, в России, в Кишертском районе Пермского края, произошел взрыв на магистральном газопроводе "Уренгой - Центр-2". На месте происшествия работают аварийные службы и сотрудники полиции. Об этом сообщает издание "РБК".
"Да, действительно произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Центр-2, ориентировочно в километре от деревни Заборье Кишертского округа", - заявили в пресс-службе администрации Кишертского муниципального краевого округа.
Пострадавших в результате взрыва нет.
Отдельные подразделения направлены для защиты близлежащих населенных пунктов и лесных насаждений.
По данным МЧС, произошла разгерметизации магистрального газопровода у реки Сылва Кишерсткого муниципального округа.
В настоящее время происходит факельное выгорание, также проводится ликвидация возгорания сухой растительности на площади 2 га.
В Пермском крае загорелся газопровод "Уренгой - Центр-2". По словам очевидцев, высота клубов дыма достигала 40 метров.— ФедералПресс (@FederalPress) July 26, 2021
В региональном МЧС сообщили, что произошла разгерметизация газопровода. Сейчас спасатели тушат два гектара сухой травы. Никто не пострадал. pic.twitter.com/013GMXGfqD
Ранее сообщалось, что в Бангкоке взорвался химический завод, жителей столицы Таиланда эвакуируют.
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