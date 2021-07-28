Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки выявили 717 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В Украине за сутки:
- госпитализировали 507 человек;
- летальных исходов - 15;
- выздоровели - 459 человек.
Протестировали за вчера:
- методом ПЦР - 20 673 человека,
- методом ИФА - 8592 лица,
- экспресс-тестами - 16 979 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 250 061 человек;
- выздоровели - 2 185 339 человек;
- летальных случаев - 52 891.
Читайте также, на территории Украины недельный прирост случаев заболевания коронавирусной инфекцией случился на юге страны. Такая негативная тенденция наблюдается в Одесской, Сумской областях, а также в столице Украины Киеве.
Кроме того, с 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут сделать все желающие, министр здравоохранения страны рассказал как именно можно получить прививку от COVID-19, для иммунизации может приехать и мобильная бригада.
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