В Украине за минувшие сутки выявили 717 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Украине за сутки:

госпитализировали 507 человек;

летальных исходов - 15;

выздоровели - 459 человек.

Протестировали за вчера:

методом ПЦР - 20 673 человека,

методом ИФА - 8592 лица,

экспресс-тестами - 16 979 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (189), Донецкой (70), Запорожской (53), Одесской (47) и Херсонской (43) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 250 061 человек;

выздоровели - 2 185 339 человек;

летальных случаев - 52 891.

Читайте также, на территории Украины недельный прирост случаев заболевания коронавирусной инфекцией случился на юге страны. Такая негативная тенденция наблюдается в Одесской, Сумской областях, а также в столице Украины Киеве.

Кроме того, с 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут сделать все желающие, министр здравоохранения страны рассказал как именно можно получить прививку от COVID-19, для иммунизации может приехать и мобильная бригада.

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