В среду, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть выполнила все обязательства, которые дала Международному валютному фонду. Об этом он заявил во время пресс-конференции на форуме "Украина 30".

По его словам, МВФ может выделить очередной транш.

28 июля президент поведет Телефонные переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Все что я обещал госпоже Георгиевой, все что нам нужно для Украины, все главные реформы мы начали, они проголосованы. Земельная реформа, банковская реформа, Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия. Так, только первое голосование, но тем не менее мы прошли и реформу Службы безопасности Украины.

"Считаю, что мы готовы к получению транша", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.

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