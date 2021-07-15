После реформирования судебной системы Европейский союз выделит Украине второй транш макрофинсовой помощи. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович, пишет "Интерфакс-Украина".

Сейчас очень важно продолжить эту реформу для дальнейшего укрепления верховенства закона.

Шефчович отметил, что важность данной задачи, потому что речь идет о деятельности государства.

Также очень важно видеть решимость руководства Украины реформировать судебную систему в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии. Мы также приветствуем приверженность президента Зеленского бороться с интересами и влиянием олигархов в политической и экономической жизни Украины.

"Все эти шаги, о которых я говорил, действительно сделают Украину более сильной, устойчивой. Кроме того, это принесет другую поддержку через макрофинансовую помощь. В декабре прошлого года были предоставлены 600 млн евро, и я думаю, что, когда все эти шаги, о которых я упомянул, будут выполнены, сразу после этого будет предоставлен второй транш", - говорит представитель ЕК.

Также он напомнил, что в целом ЕС уже предоставил Украине 16 млрд евро макрофинансовой помощи.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.

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