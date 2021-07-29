28-летний украинский боксер грузинского происхождения Цотне Рогава, который представляет Украину в супертяжелой весовой категории (91+ кг), проиграл в первом же поединке боксерского турнира летних Олимпийских игр в Токио.

Раздельным решением судей - 4:1 (30:27, 30:27, 27:28, 30:27, 30:27) - Цотне Рогава в 1/8 финала уступил британцу Фрейзеру Кларку.

Цотне Рогава весьма успешно выступал в смешанных единоборствах, кикбоксинге и тайском боксе, где в 2018 году даже завоевал звание чемпиона мира. После перешел в любительскеий бокс. В сентябре 2019 года он смог завоевать звание чемпиона Украины, победив титулованного Виктора Выхриста. Также Цотне выступал в роли спарринг-партнера для Александра Усика.

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Таким образом из четырех стартовавших мужчин-боксеров на Олимпиаде борьбу за медали продолжает только Александр Хижняк (до 75 кг). Остальные мастера кожаной перчатки из Украины проиграли в первых же своих поединках (Николай Буценко (до 57 кг), Ярослав Харциз (до 63 кг), Цотне Рогава (91+ кг)).

В стартовом поединке 1/8 финала боксерского турнира Олимпиады Александр Хижняк уверенно победил хозяина ринга - японца Юито Мориваки.

Все пять судей отдали преимущество Александру Хижняку в каждом из трех раундов. В итоге 25-летний полтавчанин победил японца со счетом 5:0.

В 1/4 финала Игр Хижняк встретится с 21-летним доминиканцем Эури Седено Мартинесом. Бой состоится в воскресенье, 1 августа. Начало - в 06:18 утра по киевскому времени.

Таким образом, сборная Украины имеет двух представителей в 1/4 финала олимпийского турнира. В пятницу, 30 июля, за выход в полуфинал поборется и наша Анна Лысенко.

Напомним, что украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзу на дистанции 800 м вольным стилем. Таким образом в копилке нашей сборной уже четыре бронзовых медали.