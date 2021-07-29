От участия в Олимпиаде отстранили трех украинских атлетов из-за "недостаточного количества сданных допинг проб". Такое решение приняла Athletic Integrity Unit, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

На Играх в Токио не выступят:

Михаил Гаврилюк (метание молота);

Назар Коваленко (спортивная ходьба);

Наталья Пироженко-Черномаз (эстафета 4х400 м).

В соответствии с установленными международными правилами и особыми процедурами в отборочный период перед главными официальными международными турнирами сезона каждый легкоатлет должен сдать соответствующее количество допинг-проб.

В связи с пандемией и, как следствие, существенных изменений календаря соревнований и сроков квалификационного отбора на Игры ХХХИ Олимпиады, спортсмены, которые отобрались на Олимпийские игры в последние недели перед закрытием квалификационного окна, должны были сдать три допинг-пробы в очень сжатый, ограниченный срок.

Причиной недопуска к Играм украинских спортсменов стало нарушение пункта 15 антидопинговых правил, согласно которому спортсмен должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период, проводимых с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев.

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Как сообщали "Подробности", в украинскую олимпийскую сборную не включен чемпион Олимпийских игр-2016 Олег Верняев. В организме гимнаста нашли запрещенный препарат - мельдоний. Также Олимпиаду в Токио из-за положительного допинг-теста пропустит бронзовый призер чемпионата мира по боксу Евгений Барабанов (до 69 кг). Украинского легкоатлета Игоря Главана также дисквалифицировали из-за допинга.