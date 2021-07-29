Украинский пловец Михаил Романчук сумел установить рекорд летних Олимпийских игр-2020 и завоевал бронзу на дистанции 800 м вольным стилем.

Он прокомментировал свой финальный заплыв и назвал его необычным.

Это был очень сложный и необычный финал. Я очень надеялся улучшить свой олимпийский рекорд, который установил в полуфинале. Но радует, что его так и не превзошли. Буду готовиться к старту на 1500 метров.

"К этой награде я шел 18 лет. С 6 лет, когда начал заниматься плаванием и пришел к своему тренеру Петру Нагорному, вместе с которым и удалось достичь всех результатов. Конечно, без него бы ничего этого не было", - добавил призер Олимпийских игр.

Михаил поблагодарил всех украинских болельщиков за поддержку. Несмотря на небольшое разочарование, все же отметил свой боевой настрой на новый старт на 1500 м, на который выйдет уже завтра, 30 июля.

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Кроме того, украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх, которые проходят в японской столице Токио. В полуфинальном поединке уступила японке Фуни Тонако, которая побеждала в финалах чемпионата мира в 2018 и 2019 году.

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