$100 за щеплення: Джо Байден пропонує ввести грошові виплати за вакцинацію [ Редактировать ]
100 доларів за укол! Американський президент обіцяє гроші кожному, хто підставить плече під щеплення. Про це повідомляє CNN.
І якщо спершу цю новину не сприйняли серйозно, то зараз виявилося, що Міністерство фінансів готове надати технічну допомогу штатам, щоб реалізувати цю пропозицію. Так в уряді прагнуть стимулювати американців до вакцинації - перед натиском "Дельти".
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