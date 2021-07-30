100 доларів за укол! Американський президент обіцяє гроші кожному, хто підставить плече під щеплення. Про це повідомляє CNN.

І якщо спершу цю новину не сприйняли серйозно, то зараз виявилося, що Міністерство фінансів готове надати технічну допомогу штатам, щоб реалізувати цю пропозицію. Так в уряді прагнуть стимулювати американців до вакцинації - перед натиском "Дельти".