В Киеве велосипеды приравняют к мотоциклам и автомобилям [ Редактировать ]
Источник: КГГА
Летом 2021 года на некоторых улицах в центре Киева появились велоавтомобильные полосы. Они предполагают совместное движение моторного транспорта и велосипедистов, сообщает КГГА.
С 1 августа соответствующая дорожная разметка будет узаконена - вступит в силу стандарт 2587:2021 "Безопасность дорожного движения". Таким образом, на определенных участках дороги велосипедисты будут уравнены в правах с мотоциклистами и водителями автомобилей.
По велоавтомобильным полосам разрешается движение со скоростью не более 20 км/час, о чем предупреждает дорожная разметка.
"Первой ласточкой" в столице стала Ботаническая площадь. Участок соединяет уже существующую велополосу на улице Леонтовича и будущую велосипедную дорожку на улице Ивана Франко, которая строится в рамках капитального ремонта улицы, сообщил зампредседателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев.
В ближайшее время совместное движение будет введено еще на одной столичной улице - Неманской в Печерском районе. Она присоединится к полосе для движения общественного транспорта на бульваре Дружбы народов, на котором также разрешено движение велосипедов.
На улице Паторжинского в Шевченковском районе также устроили совместное движение для транспорта и велосипедов. Улица соединит велополосу на улице Рейтарской и велодорожку на Прорезной.
Важно, чтобы водители соблюдали скоростной режим и не парковали автомобили в правой полосе движения и на тротуарах. Ежедневно инспекторы по парковке будут контролировать соблюдение правил парковки и составлять протоколы об их нарушении. При существенном препятствовании движению транспорта или пешеходов - автомобиль будут эвакуировать на штрафплощадку.
Напомним, что велосипедистам в Украине разрешили ездить по полосе для маршруток.
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