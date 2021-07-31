Летом 2021 года на некоторых улицах в центре Киева появились велоавтомобильные полосы. Они предполагают совместное движение моторного транспорта и велосипедистов, сообщает КГГА.

С 1 августа соответствующая дорожная разметка будет узаконена - вступит в силу стандарт 2587:2021 "Безопасность дорожного движения". Таким образом, на определенных участках дороги велосипедисты будут уравнены в правах с мотоциклистами и водителями автомобилей.

По велоавтомобильным полосам разрешается движение со скоростью не более 20 км/час, о чем предупреждает дорожная разметка.

"Первой ласточкой" в столице стала Ботаническая площадь. Участок соединяет уже существующую велополосу на улице Леонтовича и будущую велосипедную дорожку на улице Ивана Франко, которая строится в рамках капитального ремонта улицы, сообщил зампредседателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев.

В ближайшее время совместное движение будет введено еще на одной столичной улице - Неманской в ​​Печерском районе. Она присоединится к полосе для движения общественного транспорта на бульваре Дружбы народов, на котором также разрешено движение велосипедов.

На улице Паторжинского в Шевченковском районе также устроили совместное движение для транспорта и велосипедов. Улица соединит велополосу на улице Рейтарской и велодорожку на Прорезной.

Важно, чтобы водители соблюдали скоростной режим и не парковали автомобили в правой полосе движения и на тротуарах. Ежедневно инспекторы по парковке будут контролировать соблюдение правил парковки и составлять протоколы об их нарушении. При существенном препятствовании движению транспорта или пешеходов - автомобиль будут эвакуировать на штрафплощадку.

Напомним, что велосипедистам в Украине разрешили ездить по полосе для маршруток.