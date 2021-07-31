Оббити всі владні пороги і залишитися ні з чим. Чому колишні пожежники-пенсіонери, які отримали травму під час служби, знову змушені доводити, що мають право на статус інваліда війни? Хоча до цього за законом його вже отримали. І мали посвідчення роками.

Чому позбавляють пільг? Дивіться далі

При гасінні пожежі я отримав травму.

Анатолій Бордюг - колишній командир відділення пожежної частини в Полтавській області. Одинадцять років тому - під час гасіння пожежі чоловік послизнувся й зазнав травми гомілки. Після цього операції, реабілітація й вимушена пенсія. Анатолій отримав статус інваліда війни. Адже його пожежна частина тоді належала до військ Цивільної оборони. Та цьогоріч статус, а разом із ним і пільги, у чоловіка забрали.

Анатолій Бордюг, військовий пенсіонер:

З 2010 по 2021 рік совбез мені видавав посвідчення інваліда війни зразу 3, а потім 2 групи. Коли я проходив чергову перекомісію в 2021 році на якій мені було видано документ МСЕК безтерміново, звернувся з довідкою в совбез де мені було відмовлено в цій пільзі.

В управлінні соцзахисту кажуть - відмовили на законних підставах. Мовляв, є нове розпорядження Міністерства у справах ветеранів перевірити кожного пенсіонера.

Наталія Кобищан, начальниця Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київського району в місті Полтаві ради:

Пожежна частина в якій він проходив службу не є військовим формуванням про що є відповідні наші запити оскільки було військове звання, військова частина, чітко було написано, що це війскова частина , то ми розглядали його як військовослужбовця. На сьогодні він не приймав участь у бойових діях, а тому право на цей статус на сьогодні він немає.

Та згідно із законом, статус інваліда війни надається і співробітникам органів МВС. Тим, які отримали інвалідність під час виконання службових обов'язків. І ця стаття - не змінювалась уже 16 років.

Наталія Кобищан, начальник управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київського району в місті Полтаві і ради:

На сьогодні Державна служба з надзвичайних ситуацій не відноситься до МВС.

Однак на тому ж сайті Міністерства внутрішніх справ чорним по білому написано протилежне. ДСНС це підрозділ МВС. Тому по роз'яснення ми звернулися із запитом у Міністерство у справах ветеранів. Утім, на камеру там коментувати відмовилися. Чекаємо на письмову відповідь. Юристи ж упевнені - рішення управління соцзахисту необґрунтоване.

Катерина Науменко, адвокатка:

Закон обратной силы не имеет и тем более когда оно ухудшает положение гражданина, тем более, что касается статуса и выплат по этому статусу. Для изменения его статуса нужны всегда правовые основания, если этих правовых оснований нет, то соответственно это будет являться основанием для обжалования такого решения.

Це Анатолій і зробив.

Анатолій Бордюг, військовий пенсіонер:

Я звернувся до суду в місті Полтава по цьому питанню, де було мені відмовлено в позивній заяві.

Та попри це, чоловік шукатиме справедливості в іншому суді - апеляційному. І сподівається, що рішення буде все ж таки на його користь.