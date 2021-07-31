Юрій Бойко закликав владу не скупитися на фінансування спорту в Україні [ Редактировать ]
А щоб українські спортсмени стояли на олімпійському п'єдесталі, їм потрібна підтримка. Так вважають у опозиції. І закликають владу - не скупитися на фінансування. Оскільки на спорт - гроші зазвичай розподіляють за залишковим принципом.
Юрій Бойко народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
- Що потрібно зробити для системного розвитку спорту в країні? Бо щоразу наші спортсмени показують дедалі скромніші результати на Олімпіадах...
- Мы все болеем за наших олимпийцев, мы желаем их побед и кроме того что мы желаем их побед нам надо сделать так, чтобы у них было хорошее финансирование. Потому что когда у людей есть условия, они будут охотно заниматься спортом, они будут стараться, бороться и они будут достигать больших побед. Это задача любого нормального государства, мы будем требовать чтобы это было соблюдено.
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