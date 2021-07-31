А щоб українські спортсмени стояли на олімпійському п'єдесталі, їм потрібна підтримка. Так вважають у опозиції. І закликають владу - не скупитися на фінансування. Оскільки на спорт - гроші зазвичай розподіляють за залишковим принципом.

Юрій Бойко народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

- Що потрібно зробити для системного розвитку спорту в країні? Бо щоразу наші спортсмени показують дедалі скромніші результати на Олімпіадах...