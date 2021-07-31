На Прикарпатті під колесами легковика мало не загинула 12-річна дівчинка. Дитину ушпиталили в тяжкому стані. Селян подія так обурила, що вони перекрили міжнародну трасу. Кажуть, їм увірвався терпець. Бо встановити світлофор на цій ділянці дороги вимагають уже понад рік.

Жанна Дутчак побувала на фатальному місці й розкаже подробиці.

Аварія сталася пообідді. 12-річна дівчинка переходила через пішохідний перехід, коли на неї налетіла на шаленій швидкості машина. Дитину відкинуло на 10 метрів.

Надія, жителька села Лісний Хлібичин:

Я була в магазині, вийшли почули великий звук. Вибігли на дорогу бачимо дівчинка лежить, жінка зупинилася чуть-чуть дальше жінка була у важкому стані вона в шоці була дуже сильному. У неї перші слова були біжить, біжить, куди вона бідить.

Тетяна Іванюк, в.о. речниці Нацполіції Прикарпаття:

Мешканка Івано-Франківська на автомобілі шкода рухаючись автодорогою Н10 Чернівці - Стрий не вибрала безпечної швидкості руху та здійснила наїзд на дитину, яка перебігала дорогу. Водійку посвідчено на стан сп'яніння - вона твереза.

Дівчинку в тяжкому стані, непритомну, доправили до обласної дитячої лікарні. Зараз медики борються за її життя. А в самому селі люди кажуть: на цьому місці буквально щомісяця стаються аварії. Машини не їздять, а літають. Узбіччя просто встелене хрестами. Пані Ольга живе біля дороги. Інколи, розповідає, щоб перейти на інший бік, доводиться чекати по пів години.

Ольга Сисак, жителька села Лісний Хлібичин:

Часто стаються аварії і постійно майже смертельні аварії. Тут сплошна дорога гарна, нам приходиться стояти пока проїдуть аби перейти …

Люди вже навіть бояться пускати дітей до школи.

Ми кожен день дітей водимо, до школи і з школи. Нереально перейти дорогу.

Тож селяни збунтувалися й перекрили дорогу. Вимагають встановити в цьому місці світлофор та відповідні знаки. І буквально за лічені хвилини на дорозі утворюються кілометрові черги. Водії не витримують, намагаються прорватися.

- У нас дівчинка у важкому стані в реанімації, 12 років, ви розумієте, що я хочу додому я шість годин в дорозі… - А наші діти ходять в школу додому щомісяця у нас ДТП, поки нам не привезуть знаки.

Зійти з дороги селян умовляють правоохоронці. Встановити в селі світлофор просять уже більше ніж рік, каже староста села. Звернення писали куди тільки можна. У відповідь - одні відписки. І от після того як селяни перекрили дорогу, їм пообіцяли - з наступного тижня таки почнуть встановлення.

Віктор Боднарук, староста села Лісний Хлібичин:

У них прийшла відповідь що документи в процесі обробки. Пообіцяли що з понеділка буде вже документація робитися на світлофор. Будемо тримати це на контролі. Я думаю що якщо пообіцяли, то це зроблять у них нема виходу. Бо буде далі акція непокори.

Прикарпаття наразі лідер за кількістю аварій. Цьогоріч їх сталося на третину більше, ніж у 2020. Люди кажуть - відколи дороги поремонтували, водії не дотримуються обмежень швидкості.