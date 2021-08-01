Жена премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Джонсон объявила, что к Рождеству ждет второго ребенка. Радостной новостью она поделилась в закрытом аккаунте в Instagram, сообщает The Guardian.

Для пары это будет второй совместный ребенок, а для Бориса Джонсона - седьмой. Кэрри Джонсон призналась, что в январе текущего года у нее произошел выкидыш.

Я счастлива снова быть беременной, но в то же время мне очень волнительно. Тема родов может быть весьма болезненной для многих людей, особенно учитывая тот факт, что, судя по таким платформам, как Instagram, кажется, что все в жизни всегда идет хорошо. Я разговаривала с людьми, которые пережили такую потерю, и это помогло мне. Поэтому я надеюсь, что своей публикацией я помогу другим.

Напомним, что британский премьер Борис Джонсон женился на своей возлюбленной и матери своего младшего сына Кэрри Симмондс 29 мая в Вестминстерском соборе в Лондоне. Для 57-летнего Джонсона это третий брак, а для 33-летней Симмондс - первый.

Джонсон стал первым за почти 200 лет премьер-министром Великобритании, который связал себя узами брака во время пребывания на посту. До него на посту главы правительства женился только Роберт Дженкинсон в 1822 году.

О романе главы британского правительства стало известно в 2019 году. Его избранница раньше она работала в пресс-службе Консервативной партии Великобритании и избирательной кампании Джонсона в мэры Лондона. В 2018 года Кэрри Симмондс начала работать в сфере связей с общественностью в морской природоохранной организации Oceana.

В начале февраля 2020 года пара сообщила, что ожидает ребенка и обручилась. 29 апреля того же года у них родился сын - Уилфред Лори Николас.

У Бориса Джонсона есть четыре взрослых ребенка от второго брака с Мариной Уилер (1993-2018 гг.). Старшей дочери Ларе 27 лет, сыну Майло Артуру Джонсону - 25, дочери Кассии - 23, сыну Теодору - 21. В 2009 году искусствовед Хелен Макинтайр родила Джонсону внебрачную дочь Стефани.