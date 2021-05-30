Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женился на своей возлюбленной и матери своего младшего сына Кэрри Симмондс. Об этом сообщает BBC News.

Тайная церемония бракосочетания состоялась в Вестминстерском соборе в Лондоне днем 29 мая. На ней присутствовали около 30 человек. Это максимальное количество, разрешенное сейчас в Британии из-за пандемии.

Для 56-летнего Джонсона это третий брак, а для 33-летней Симмондс - первый.

Джонсон стал первым за почти 200 лет премьер-министром Великобритании, который связал себя узами брака во время пребывания на посту. До него на посту главы правительства женился только Роберт Дженкинсон в 1822 году.

О романе главы британского правительства стало известно в 2019 году. Его избранница раньше она работала в пресс-службе Консервативной партии Великобритании и избирательной кампании Джонсона в мэры Лондона. В 2018 года она начала работать в сфере связей с общественностью в морской природоохранной организации Oceana.

В начале февраля 2020 года пара сообщила, что ожидает ребенка и обручилась. В апреле того же года у них родился сын - Уилфред Лори Николас. Борис Джонсон стал отцом в шестой раз: у него есть четыре взрослых ребенка от второго брака с Мариной Уилер. Также у Джонсона есть дочь от специалиста по искусству Хелен Макинтайр.