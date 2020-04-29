Британский премьер Борис Джонсон стал отцом в шестой раз [ Редактировать ]
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, победивший недавно коронавирус, стал отцом в шестой раз. Утром 29 апреля в лондонской больнице невеста Джонсона Кэрри Симондс родила сына. Об этом сообщает Sky News.
Как сообщил пресс-секретарь главы британского правительства, малыш и его мама чувствуют себя хорошо. Выбрали ли имя ребенка, не уточняется.
В начале февраля 2020 года пара сообщила, что ожидает ребенка. После этого 55-летний Борис Джонсон и 32-летняя Кэрри Симондс объявили, что обручены.
У Бориса Джонсона есть четыре взрослых ребенка от второго брака с Мариной Уилер. Пара поженилась 25 лет назад, но недавно развелась. Также у Джонсона есть дочь от специалиста по искусству Хелен Макинтайр.
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