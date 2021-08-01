Карантин розбрату! Париж звинуватив Лондон у дискримінації своїх громадян. Усе через те, що Велика Британія запровадила для французів обов'язкову десятиденну самоізоляцію! Навіть для тих, хто має дві дози щеплення.

Лондон пояснює своє рішення штамом "Бета". А Париж вважає це нісенітницею, оскільки немає наукових підтверджень.

Лише два тижні тому Лондон переніс Францію з червоного до жовтого коронавірусного списку. Туристичні фірми одразу ж зафіксували спалах бронювань. Адже для вакцинованих це означало - більше ніяких карантинів по поверненню. Та радість подорожан була недовгою. 10-денну самоізоляцію дуже скоро повернули.

Вівієн Сула, француз, який мешкає у Великій Британії:

Я відвідував батьків у Франції. Так ось там було удвадцятеро менше випадків інфікувань, ніж у Великій Британії. А я мушу йти на карантин в Лондоні, де уряд зняв усі ковідні обмеження. Це дуже незрозумілий підхід, таке враження, що нас зробили "цапами-вібдувайлами".

Лондон пояснює: жорсткіший підхід викликаний поширенням у Франції штаму "Бета". Це мутація, яку вперше зафіксували в Південній Африці. "Бета" легше передається від людини до людини, але на відміну від інших варіантів - ще й стійкіший до вакцин.

Грант Шеппс, міністр транспорту Великої Британії:

Ми не хочемо ризикувати, тим паче, що нам так добре вдається впоратися з програмою вакцинації. Тож для нас стало би трагедією - поширення штаму, який легко пробиває вакцинний захист. Розумію, що ми перестраховуємося, та мусимо бути терплячими.

Терпець Парижа таки увірвався. Адже штам "Бета" становить лише 5% інфекцій у країні. І його поширення вдається стримувати. Тож Франція вимагає в Лондона зняти карантин для мандрівників.

Клеман Бон, молодший міністр з європейських питань Франції:

Ми вважаємо невиправданим таке рішення, воно не має жодних медичних підстав. У нас бували складні ситуації у Франції, і ми розуміли попередні жорсткі умови щодо подорожей. Але цього разу британська влада зняла карантин з усіх європейських країн окрім Франції.

Ба більше, спалах штаму "Бета" зосереджений на французькій заморській території. Ось на цьому невеличкому острові Реюньйон в Індійському океані.

Епідемічна ситуація тут направду складна. І вже діє частковий локдаун з комендантською годиною. І хоча острівець за 9 тисяч кілометрів від Парижа, Лондон насторожують активні подорожі між Реюньйоном і материковою Францією.

Штам "Бета" вже зафіксували в понад п'ятдесяти країнах світу. А найновіші спалахи мутації фіксують в Іспанії та Греції. Ці популярні туристичні напрямки вже посилили карантинні обмеження, щоб зупинити поширення "Бети.