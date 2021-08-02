Названы самые легко угоняемые автомобили [ Редактировать ]
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Бесключевой доступ был придуман для удобства водителей. Однако в нем кроется главный недостаток – удобство для автоугонщиков. Эксперты уверяют, что из-за бреши в системе безопасности в некоторых автомобилях с подобной системой их можно угнать менее, чем за 10 секунд.
Все дело в самом механизме бесключевого доступа. В отличие от традиционных замков, преступникам даже не нужно прибегать к грубой физической силе или отмычкам – все делается путем перехвата радиосигнала и кодов доступа через специальные сканеры.
Автопортал поделился небольшим списком автомобилей с очень плохой защитой от угона.
В случае с Ford Fiesta злоумышленникам нужно 40 секунд на отпирание двери автомобиля и еще 20 секунд на то, чтобы завести двигатель. Ровно столько же времени уходит на кражу BMW X3.
Ford Fiesta крайне легко угнать
Двери хваленого Mercedes-Benz A-Class взламываются за каких-то 30 секунд. Еще 20 секунд автоугонщинку необходимо потратить за запуск двигателя.
Однако и этот результат не сравнится с Audi TT RS и DS 3 Crossback – оба автомобиля можно увести всего за 10 секунд. Причем половина времени уходит на то, чтобы взломать дверь и ровно столько же на то, чтобы завести двигатель.
Audi TT RS угоняется за 10 секунд
Но особняком стоит Land Rover Discovery – взломать его замок можно всего за 20 секунд, однако завести двигатель не получилось вовсе.
Land Rover Discovery
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