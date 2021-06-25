Покупка автомобиля – это второе по дороговизне приобретение в жизни человека, после жилья. Поэтому относиться к этому надо со всей ответственностью. Многие потенциальные автовладельцы месяцами проверяют авторынки, слушают советы, анализируют предложения в поисках лучшего варианта.

Зачастую первой покупкой становится поддержанный автомобиль, так как он просто дешевле и "прощает" ошибки новичков. Поэтому самый популярный сегмент в Украине – б/у модели до 6 тысяч долларов.

Но как выбрать хороший автомобиль из громадного спектра предложений на рынке? Чтобы помочь в подборе, эксперты составили список из самых удачных машин за скромный бюджет до 165 тысяч гривен ($6000).

Ford Focus (2008-2011)

Один из самых популярных автомобилей среднеценового сегмента – Ford Focus второго поколения – весьма популярен на вторичном рынке, и неспроста. Это крайне удачная модель, которая зарекомендовала себя как надежный, экономичный по расходу топлива и в целом неприхотливый автомобиль. Единственный недостаток – дороговизна запчастей.

Fiat Punto (2009-2012)

Как бы кто не относился к бренду Fiat в целом, модель Fiat Punto очень рекомендована к приобретению. Детище итальянского автопрома очень дешевое в обслуживании, потребляет мало топлива и обладает простыми, но надежными моторами. В довесок внешний вид весьма симпатичный, который оценят девушки. Разве что может не понравиться тип кузова хэтчбек, который мало подходит в качестве семейного транспорта.

Hyundai Accent (2006-2010)

Hyundai Accent можно назвать "народным" автомобилем, который на дорогах Украины мог бы составить конкуренцию Lanos. Эксперты отмечают простую, но надежную конструкцию, что отражается на недорогом содержании. Несмотря на спорный внешний вид, машина весьма удобная и подойдет большинству в качестве первого автомобиля. Но при выборе надо быть очень аккуратным – можно нарваться на модели, побывавшие в таксопарках с огромным (зачастую скрученным) пробегом. Но если попадется "живой" вариант, можно смело брать.

Nissan Tiida (2007 – 2011)

Автолюбителям рекомендуется обратить внимание Nissan Tiida первого и второго поколений. Особенностью модели является ее современный дизайн – несмотря на старый возраст, эти машинки выглядят свежо. Японцы постарались сделать просторный, комфортный и эргономичный салон. Однако за невысокой стоимостью скрывается повышенный расход топлива под 10л/100км и дорогие запчасти.

Seat Toledo (2006-2009)

Seat Toledo из VAG-группы отличается надежностью, относительно недорогим обслуживанием и хорошей ремонтопригодностью. Этот минивен идеально подходит в качестве первого семейного автомобиля. Также стоит отметить богатое оснащение в некоторых моделях.

Peugeot 407 (2006-2008)

Несмотря на неоднозначное отношение к французскому автопрому, Peugeot 407 за свои 6 тысяч долларов подарит своему владельцу безупречный уровень комфорта несравнимый ни с одним другим автомобилем в рейтинге. Эксперты рекомендуют выбирать модели с двигателями от 2 литров – они хоть и обладают высоким расходом, зато надежные и динамичные.

Renault Clio (2009-2012)

Renault Clio третьего поколения может похвастаться симпатичным внешним видом и самым лучшим мотором, который зарекомендовал себя по всему миру как самый надежный. Можно брать как 1,4 (K4J) так и 1,6-литровые (K4M). А для любителей экономить Clio порадует очень низкой стоимостью содержания.

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