Угон авто – один из самых больших страхов автовладельцев. Ведь если угонщик положил глаз на "железного коня", то вернуть свою собственность на колесах бывает крайне сложно. Особенно печалит тот факт, что за последнее время в Украине участились случаи угона автомобилей.

Однако не каждый автомобиль угоняется просто. Есть марки, которые лучше обезопасены, чем другие, благодаря встроенным противоугонным системам, усложняющих автокражу. Конечно, они все не дают 100% гарантии от угона, но порой могут отпугнуть злоумышленника из-за своей сложности.

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Эксперты Avtosota составили уникальный рейтинг транспортных средств, лучше защищенных от угона.

Список был создан на основе данных объединения страховщиков, ведь они, как никто другой, заинтересованы в таком исследовании. Автомобили оценивались по большому количеству критериев безопасности систем предотвращения кражи, установленных производителем.

Экспертами оценивались степень защищенности дверей, окон, капота и багажника, чувствительность системы сигнализации, возможность создания копии ключа, с помощью которого запускается двигатель, и прочие вещи.

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Все это оценивалось по специальной шакале, максимальный результат которой мог составить 1000 баллов. По результатам исследования авторы составили рейтинг из ТОП-10 авто известных мировых брендов, которые труднее всего угнать.

Mitsubishi Outlander с 392 баллами занял 10 место;

Hyundai Accent получил 440 баллов и оказался на 9 строчке;

Hyundai Tucson - 8 место и 495 баллов;

Volkswagen Polo набрал 530 баллов, 7 место;

Lexus LX - 585 баллов, 6 строчка рейтинга;

Skoda Kodiaq - 5 место за 587 баллов;

Mazda CX-5 заняла 4 место, заработав 600 баллов;

Infiniti QX50 - открыла тройку лидеров, 617;

Mazda 6 - вице-чемпион рейтинге, 626 баллов;

Mercedes-Benz GLE - топовая немецкая машина стала лучшей по показателю защищенности от угона – 633 балла.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как за угон автомобиля в Украине начали сажать в тюрьму.

Также "Подробности" рассказывали в сюжете о том, как защитить свой транспорт от угона.