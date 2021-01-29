Приобретая новый автомобиль, большая часть автовладельцев надеется на то, что его "железный конь" хоть и просядет в цене со временем, но в целом найдет своего покупателя по относительно выгодной рыночной цене.

Но не все автомобили одинаково легко можно реализовать на "вторичке". На это влияет множество параметров: марка, бренд, качество изготовления, надежность, доступность запчастей, наличие сервисных центров и поддержка производителем, стоимость содержания и прочие факторы.

Поэтому те, кто не задумывается о ликвидности своих автомобилей со временем, попадают в неприятную ситуацию, когда на их авто совершенно нет желающих по разным причинам.

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Чаще всего, в такую ситуацию попадают автовладельцы, когда приобретают заведомо проблемный автомобиль из завода или просто редкую модель, которая не пользовалась спросом в Украине. Отсюда и начинаются проблемы, когда машина выставляется на площадку, а от нее даже перекупы носом крутят.

Citroen C6 - еще один представитель трудно продаваемых авто в Украине

Эксперты из Motor Media Review решили подыскать несколько таких "проблемных" автомобилей на вторичном рынке, которые могут продаваться по несколько месяцев. Причем эти авто не обязательно плохие – это вполне известные марки, однако на них в Украине крайне низкий спрос по разным причинам.

ТОП-5 автомобилей по мнению экспертов, которые очень тяжело продать в Украине на "вторичке":

Citroen C6

Renault Vel Satis

Mazda CX-9

Saab 9-3

Subaru Tribeca

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