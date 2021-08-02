Во Львове во время урагана погибли парень и девушка [ Редактировать ]
Источник: Варта 1
Во Львове во время сильной грозы с ураганом вечером 1 августа погибли парень и девушка. Об этом сообщил в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
Молодых людей убило дерево, когда они сидели на лавочке в Стрыйском парке. Трагедия произошла около 23 часов.
Во время урагана из-за падения дерева в Стрыйском парке со стороны ул. Власа Самчука - погибли два человека, парень почти 20 лет и девушка 18 - сидели под деревом на лавочке в парке. Соболезнование семье.
Обстоятельства трагедии расследует полиция. Зинкевич сообщил, что ураган во Львове повалил еще несколько деревьев. В некоторых случаях пострадали припаркованные рядом автомобили:
- улица Головатого - упало на машину, полностью перегородив улицу;
- улица Трускавецкая;
- улица Князя Романа - в результате падения повреждена линия электропередач с фонарями и автомобиль Daewoo;
- на пересечении улиц Карманского и Ярославенко - затруднено движение.
Как сообщали "Подробности", в понедельник, 2 августа, в западных, в северных и центральных областях, а также Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины ожидаются сильные грозы.
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