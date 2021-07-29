В городе Львов правоохранители разоблачили группу лиц, которая занималась торговлей поддельными справками об отсутствии коронавирусной инфекции. Все свои незаконные действия злоумышленники организовали для украинских туристов.

Согласно данным полиции, к преступным сделкам были причастны работники одного из медучреждений, а также сотрудник туристических фирм. Они наладили схему изготовления и сбыта справок с заключением "тест отрицательный", без проведения каких-либо лабораторных исследований.

Отмечается, что один фиктивный тест обходился клиентам в 800-900 гривен. Злоумышленники успели изготовить около 2 тысяч справок ПЦР-тестов. Известно, что правоохранители сообщили фигурантам о подозрении по части 3 статьи 358 Уголовного кодекса. им может грозить до 5 лет лишения свободы.

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Кроме того, Служба безопасности Украины разоблачила международную преступную группировку, которая занималась продажей подделки американской вакцины от коронавируса Pfizer. Чтобы убедить клиентов в наличии вакцины, члены преступной группы предоставляли покупателям поддельные гарантийные письма от банков.

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