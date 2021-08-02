Режим самопроголошеного Президента Олександра Лукашенка намагається силоміць повернути додому легкоатлетку Христину Тимановську, яка бере участь в Олімпіаді у Токіо. Дівчина мала бігти на 200 метровій дистанції. Напередодні до її номеру вдерлися співробітники білоруської збірної і відвезли її з речами в аеропорт. Усе це начебто через допис Христини у соцмережах, де вона критикує чиновників.

Вони не змогли набрати достатньо спортсменів для участі в естафеті. А тому долучили до цього виду змагань її - спринтера. Нині ж атлетка просить про допомогу. До Мінська повертатися не збирається і планує просити політичного притулку в Європі.

Христина Тимановська, легкоатлетка з Білорусі: