Білоруська влада намагається силоміць повернути додому свою легкоатлетку [ Редактировать ]
Режим самопроголошеного Президента Олександра Лукашенка намагається силоміць повернути додому легкоатлетку Христину Тимановську, яка бере участь в Олімпіаді у Токіо. Дівчина мала бігти на 200 метровій дистанції. Напередодні до її номеру вдерлися співробітники білоруської збірної і відвезли її з речами в аеропорт. Усе це начебто через допис Христини у соцмережах, де вона критикує чиновників.
Вони не змогли набрати достатньо спортсменів для участі в естафеті. А тому долучили до цього виду змагань її - спринтера. Нині ж атлетка просить про допомогу. До Мінська повертатися не збирається і планує просити політичного притулку в Європі.
Христина Тимановська, легкоатлетка з Білорусі:
Я прошу международный олимпийский комитет о помощи, на меня было оказано давление, меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу международный олимпийский комитет вмешаться в это.
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