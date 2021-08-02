У нього сплив термін дії контракту

Андрій Шевченко пішов з посади головного тренера збірної України з футболу. У нього сплив термін дії контракту. Про відставку Шевченко повідомив у соцмережах.

Сьогодні свою заяву має оприлюднити українська асоціація футболу. Нагадаю, Андрій Шевченко очолював збірну п'ять років. На цьогорічному Євро збірна України під його керівництвом пройшла до чвертьфіналу турніру.