Андрій Шевченко пішов з посади головного тренера збірної з футболу [ Редактировать ]
Андрій Шевченко пішов з посади головного тренера збірної України з футболу. У нього сплив термін дії контракту. Про відставку Шевченко повідомив у соцмережах.
Сьогодні свою заяву має оприлюднити українська асоціація футболу. Нагадаю, Андрій Шевченко очолював збірну п'ять років. На цьогорічному Євро збірна України під його керівництвом пройшла до чвертьфіналу турніру.
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