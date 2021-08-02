Коронавирус в Украине: последние данные [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
За воскресенье, 1 августа, в Украине зарегистрировано 265 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них детей - 11, медработников - 1, сообщает пресс-служба Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано:
- Киев - 62;
- Одесская - 30;
- Тернопольская - 30;
- Винницкая - 21;
- Харьковская области - 17.
За прошлые сутки:
- госпитализированы - 385 человек;
- летальных случаев - 4;
- выздоровели - 176.
С начала пандемии от коронавируса в Украине умерли - 52 955 человек.
Как сообщали "Подробности", антитела к коронавирусу имеют по меньшей мере 40% украинцев.
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях
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