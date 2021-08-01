Коронавирус в Украине: количество новых случаев "упало" [ Редактировать ]
За сутки, 31 июля, в Украине зафиксировано 484 новых подтвержденных случаев COVID-19. Днем ранее было выявлено 916 новых случаев. Об этом сообщает пресс-службу Минздрава.
Всего за минувшие сутки госпитализированы 473 человека, выздоровел - 131, умерли от COVID-19 шесть человек.
За сутки сделали около 40 тысяч тестов различными методами.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 253 269 человек;
- выздоровело - 2 186 994 человека;
- летальных исходов - 52 951;
- проведено ПЦР-тестирований-11 395 330.
Ранее в Минздраве заявили о том, что делать тесты на наличие антител к коронавирусу нецелесообразно из-за их неубедительности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 30 июля, в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения сделали заявление
В июле 2021 года наблюдаемая смертность от коронавируса возросла
В четверг, 29 июля, глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что Украина готова к третьей прививке от коронавируса, если такие рекомендации предоставит ВОЗ
В четверг, 29 июля, стало известно о том, что актер Владимир Стеклов заболел
Отмена обязательного ношения масок в Украине возможна