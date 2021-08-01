За сутки, 31 июля, в Украине зафиксировано 484 новых подтвержденных случаев COVID-19. Днем ранее было выявлено 916 новых случаев. Об этом сообщает пресс-службу Минздрава.

Всего за минувшие сутки госпитализированы 473 человека, выздоровел - 131, умерли от COVID-19 шесть человек. За сутки сделали около 40 тысяч тестов различными методами. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (86), Одесской (55), Днепропетровской (41), Харьковской (40) и Киевской (24) областях. За все время пандемии в Украине: заболело - 2 253 269 человек;

выздоровело - 2 186 994 человека;

летальных исходов - 52 951;

проведено ПЦР-тестирований-11 395 330.

Ранее в Минздраве заявили о том, что делать тесты на наличие антител к коронавирусу нецелесообразно из-за их неубедительности.

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