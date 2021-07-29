В Украине выросла смертность от коронавируса [ Редактировать ]
В июле 2021 года наблюдаемая смертность от коронавируса возросла до 4% для дат 3-4-недельной давности. Возраст больных зафиксировался после стремительного снижения на минувшей неделе. Об этом сообщается на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.
Показатели среднего возраста выявленных больных и госпитализированных больных прекратили снижаться.
По данным НАН, средний возраст больных составлял около 46 лет, госпитализированных больных - 53 года.
Средний возраст умерших упал до 65 лет.
Существенные колебания среднего возраста умерших вызваны преимущественно их малым количеством.
Ранее мы писали о том, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о том, что Министерство здравоохранения планирует ввести в Украине QR-коды вакцинации от коронавируса по аналогии с другими странами.
Также мы писали об отмене масочного режима в Украине. Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".
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