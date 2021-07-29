В июле 2021 года наблюдаемая смертность от коронавируса возросла до 4% для дат 3-4-недельной давности. Возраст больных зафиксировался после стремительного снижения на минувшей неделе. Об этом сообщается на сайте Национальной академии наук (НАН) Украины.

Показатели среднего возраста выявленных больных и госпитализированных больных прекратили снижаться.

По данным НАН, средний возраст больных составлял около 46 лет, госпитализированных больных - 53 года.

Средний возраст умерших упал до 65 лет.

Существенные колебания среднего возраста умерших вызваны преимущественно их малым количеством.

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