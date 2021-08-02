У Німеччині судитимуть колишнього охоронця концтабору часів Другої світової [ Редактировать ]
У Німеччині судитимуть колишнього охоронця концтабору часів Другої світової. Справу 100-річного чоловіка почнуть розглядати в жовтні. Відомо, що його ім'я Бруно.
Охороняв табір Зак-сен-гау-зен, що неподалік Берліна, з 42 по 45 роки. Там утримували 200 тисяч людей. Десятки тисяч в'язнів померли. Зокрема внаслідок медичних експериментів. Обвинуваченому закидають співучасть у вбивстві трьох з половиною тисяч людей.
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