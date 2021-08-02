У Брюсселі вважають - білоруський режим організовує перевезення людей з Багдада до Мінська

Олександр Лукашенко провокує міграційну кризу на білорусько-литовському кордоні. Про це заявила комісар ЄС з внутрішніх справ Ілва Йохансон. За її словами, протягом останніх кількох місяців з Білорусі на територію ЄС нелегально потрапили 2700 мігрантів. Здебільшого з Іраку.

У Брюсселі вважають - білоруський режим організовує перевезення людей з Багдада до Мінська і доправляє їх на кордон. У такий спосіб влада Білорусі шантажує Євросоюз.

У відповідь на європейські санкції Білорусь розірвала договір з ЄС про реадмісію і припинила повернення на батьківщину громадян третіх країн, які нелегально потрапили в країну.