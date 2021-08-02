Олександра Лукашенка звинуватили у міграційній кризі [ Редактировать ]
Олександр Лукашенко провокує міграційну кризу на білорусько-литовському кордоні. Про це заявила комісар ЄС з внутрішніх справ Ілва Йохансон. За її словами, протягом останніх кількох місяців з Білорусі на територію ЄС нелегально потрапили 2700 мігрантів. Здебільшого з Іраку.
У Брюсселі вважають - білоруський режим організовує перевезення людей з Багдада до Мінська і доправляє їх на кордон. У такий спосіб влада Білорусі шантажує Євросоюз.
У відповідь на європейські санкції Білорусь розірвала договір з ЄС про реадмісію і припинила повернення на батьківщину громадян третіх країн, які нелегально потрапили в країну.
по теме
Евросоюз потребовал от Александра Лукашенко прекратить шантажировать мигрантами соседние страны и пригрозил ввести санкции
В четверг, 22 июля, Александр Лукашенко подписал декрет, по которому часть президентских функций передается правительству
І головною темою стали гроші. На початку червня Білорусь отримала від Росії другий транш позики у пів мільярда доларів. Лукашенко пообіцяв виконати всі кредитні зобов'язання перед Москвою
Раніше вона заявила про спробу насильно вивезти її з Японії до Білорусі. Дівчина мала бігти на 200 метровій дистанції
В Беларуси могут разместить Вооруженные силы России