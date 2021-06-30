Израильская актриса Галь Гадот родила третьего ребенка. Девочку назвали Даниэлла. 36-летняя звезда супергеройской франшизы "Чудо-женщина" поделилась в Instagram семейным фото с новорожденной.

На фото Галь Гадот без косметики позирует вместе с мужем Яроном Версано, двумя их подросшими дочерьми и малышкой.

Моя милая семья. Я очень благодарна и счастлива (и уставшая), мы все так рады приветствовать Даниэллу в нашей семье.

Галь Гадот и Ярон Версано поженились в 2008 году. В 2011-м у них родилась дочь Альма, а в 2017-м - Майя. Теперь у "Чудо-женщины" три дочери.

О том, что актриса беременна, стало известно в марте. Тогда Галь Гадот опубликовала семейную фотографию, на которой заметно, что она ждет ребенка.

Как сообщали ранее "Подробности", Иван Янковский и Диана Пожарская впервые стали родителями.