"Чудо-женщина" Галь Гадот стала мамой в третий раз [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Израильская актриса Галь Гадот родила третьего ребенка. Девочку назвали Даниэлла. 36-летняя звезда супергеройской франшизы "Чудо-женщина" поделилась в Instagram семейным фото с новорожденной.
На фото Галь Гадот без косметики позирует вместе с мужем Яроном Версано, двумя их подросшими дочерьми и малышкой.
Моя милая семья. Я очень благодарна и счастлива (и уставшая), мы все так рады приветствовать Даниэллу в нашей семье.
Галь Гадот и Ярон Версано поженились в 2008 году. В 2011-м у них родилась дочь Альма, а в 2017-м - Майя. Теперь у "Чудо-женщины" три дочери.
О том, что актриса беременна, стало известно в марте. Тогда Галь Гадот опубликовала семейную фотографию, на которой заметно, что она ждет ребенка.
Как сообщали ранее "Подробности", Иван Янковский и Диана Пожарская впервые стали родителями.
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