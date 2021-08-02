На Донбасі від ранку противник тричі порушив режим тиші. Ворог вкотре обстрілював українські позиції протитанковими гранатометами та великокаліберними мінометами, які заборонені мінськими угодами.

День пройшов без бойових втрат - прозвітували у штабі. Піротехнікам вдалося розмінувати гектар території. Більше розкаже Ігор Левенок.

Навіть ні в кого і сумніву не виникло, що там "хочу додому" чи "я втомився". Ми всі в абсолютно бойовому, припіднятому настрої.

Передова під Горлівкою. Нині одне з найгарячіших місць на фронті. Чи не щодня українські солдати мусять відбиватися від ворожих атак. Починається все прозаїчно. Тишу порушують поодинокі постріли. Спочатку свистять ворожі кулі, а потім летять міни.

В'ячеслав, офіцер Збройних сил України:

Ворог, як порушував мінські домовленості і режим припинення вогню, так і продовжує це робити. І ми спостерігаємо застосування забороненими мінськими домовленостями мінометів, дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2, які взагалі заборонені і в Україні вони відсутні і єдина країна, звідки вони можуть з'явитися - це Російська федерація, яка їх досі використовує.

Армійці кажуть, часто супротивник відкриває вогонь із житлових кварталів Горлівки. Це той момент, коли стріляти у відповідь не можна не тільки відповідно до усіх угод. А ще й за моральними нормами.

Марко, військовослужбовець Збройних сил України:

Це от якраз окраїна Горлівки між шахтою та Горлівкою, і вони звідти десь і працюють. Тобто, наприклад, якщо би наші давали відповідь, то там невеличка похибка і вони б влучили по житловим будинкам. А це навіщо?

В окопах нас супроводжує Микола на псевдо "Вікінг". Микола історик, а ще музикант. Двадцять п'ять років. Перша ротація на фронті. Каже, пішов захищати Україну, бо набридло стояти осторонь. Адже новітня історія нашої держави нині відбувається тут, на Донбасі.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Ця війна, це теж історія! Це теж наслідок якоїсь нашої помилки, яка в майбутньому може привести до наступних помилок. І щоб ці помилки не були фатальними, нам треба знати як воно було колись Історія має властивість повторюватися. Це як коло.

Там, у мирній Україні Микола мріє колись стати професійним музикантом. Хоче писати і співати пісні … з історичним контекстом.