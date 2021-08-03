На Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування [ Редактировать ]
Сім порушень режиму тиші було на фронті минулої доби. По оборонцях Опитного незаконні збройні формування відкрили вогонь із мінометів 82 калібру. А біля Причепилівки гатили з гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Також на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. І вже сьогодні зафіксовано три ворожі атаки. Противник обстріляв оборонців Золотого-4, Світлодарська та Луганського. Минулося без втрат серед українських військових.
по теме
За час своєї служби вівчарка Адель навіть зазнала бойового поранення - попередила вояків про наближення кількох ворожих груп
Керовані ракети, так звані "ПТУРи", зброя дорога - кожна коштує, як автівка
Супротивник тут стоїть на місці, підходити не намагається, але стріляє постійно
На честь героя в школі селища Троїцьке відкрили меморіал
Вперше на місці загибелі Євгена побувала його мати: каже, приїхала віддати шану героєві - від себе і від його дружини та маленького сина