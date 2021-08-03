Сім порушень режиму тиші було на фронті минулої доби. По оборонцях Опитного незаконні збройні формування відкрили вогонь із мінометів 82 калібру. А біля Причепилівки гатили з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. І вже сьогодні зафіксовано три ворожі атаки. Противник обстріляв оборонців Золотого-4, Світлодарська та Луганського. Минулося без втрат серед українських військових.