За сутки на территории Украины зафиксировали 827 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 2 254 361 случай COVID-19. От болезни вылечились 2 187 703 человека (533 - за минувшие сутки), при этом от болезни умер 52 981 украинец (26 - за минувшие сутки). Также за 24 часа медики приняли решение о госпитализации с диагнозом "коронавирус" 334 человек.

Отмечается, что наибольшее количество инфицированных находится в Киеве (198 человек), Донецкой области (65 человек), Одесской области (53 человека), Днепропетровской области (53 человека) и Харьковской области (49 человек). Известно, что за сутки было проведено 19 946 тестов методом ПЦР, 8229 анализов методом ИФА, а также 11 447 экспресс-тестов.

Читайте также, в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения заявили о том, что антитела к коронавирусу имеют по меньшей мере 40% украинцев. Указанный показатель стоит расценивать как минимальную долю украинцев, которые были инфицированы SARS-CoV-2 с начала пандемии.

Кроме того, в июле 2021 года наблюдаемая смертность от коронавируса возросла до 4% для дат 3-4-недельной давности. Возраст больных зафиксировался после стремительного снижения на минувшей неделе, по данным НАН, средний возраст больных составлял около 46 лет, госпитализированных больных - 53 года.

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