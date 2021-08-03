В Украину поступит 2,7 миллиарда долларов кредита из резерва Международного валютного фонда. Об этом сообщает исполнительный директор МВФ в Украине Владислав Рашкован.

Всего из резервных активов Фонда было выделено 650 миллиардов долларов. Управляющие МВФ приняли решение большинством голосов.

Вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосовые финально утвердили аллокации СПЗ на 650 млрд долларов, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2.7 млрд долларов.

Отмечается, что решение Международного валютного фонда вступит в законную силу с 23 августа 2021 года в преддверии праздника Дня независимости Украины.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть выполнила все обязательства, которые дала Международному валютному фонду. 28 июля глава государства повел телефонные переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Кроме того, Международный валютный фонд в Украине приступил к реализации рассчитанного до 2023 года проекта "Продолжение налогово-бюджетных реформ". Он поможет привести фискальные институты в соответствие с современными международными практиками и поспособствовать экономическому росту и развитию страны.

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