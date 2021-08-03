У США вже щепили 70 відсотків дорослого населення - а це понад 180 мільйонів американців. Усі вони отримали принаймні одну дозу протиковідної вакцини. З них три мільйони лише за останній тиждень.

Водночас у Євросоюзі повний курс вакцинації пройшли 60 відсотків дорослого населення, - про це у Твіттері повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.