Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь внес ясность с датой выхода прошивки MIUI 13 для смартфонов компании.

Ранее считалось, что очередная версия мобильной операционной системы на основе Android 10, 11 и 12 выйдет в 2022 году. Однако по словам главы Xiaomi: "MIUI 13 будет выпущен в конце года". Это заявление было опубликовано в личном Weibo – китайском аналоге Twitter, сообщает GizChina.

Комментарий "конец года" крайне расплывчатый и не говорит о конкретных сроках, но ждать 2022 года не придется, по крайней мере владельцам флагманов.

Xiaomi предстоит проделать большую работу над MIUI 13, учитывая громкие провалы MIUI 12. Поэтому были опасения, что ради лучшего контроля качества компания не захочет выпускать эту систему преждевременно.

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По его словам Лэй Цзюня, команда MIUI сейчас принимает все предложения и в первую очередь концентрируется на доводке основного опыта. Команда также сосредоточена на решении основных проблем новой прошивкой.

10 августа Лэй Цзюнь проведет "Ежегодную речь 2021 года". На этом мероприятии он официально раскроет "10 самых трудных выборов Лэй Цзюня", в которых раскроет планы компании на будущее, а также раскроет подробности о первом электромобиле Xiaomi.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как весной Xiaomi представила смартфон Mi 11 Ultra. Также китайский производитель нашел способ мгновенно заряжать смартфоны.