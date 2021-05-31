HyperCharge обеспечивает 200 Вт в проводном режиме и 120 Вт в беспроводном режиме Источник: Gizmochina

Xiaomi продемонстрировала работу функции HyperCharge, которая претендует на звание самой быстрой в мире технологии проводной и беспроводной зарядки.

Благодаря аккумулятору емкостью 4000 мА*ч внутри модифицированного смартфона Mi 11 Pro HyperCharge смогла полностью зарядить его за 8 минут. Таких выдающихся показателей скорости удалось добиться путем использования проводной USB зарядки мощностью 200 Вт.

Причем беспроводная зарядка мощностью 120 Вт смогла восполнить заряд аккумулятора до 100% всего за 15 минут.

Причем добиться таких показателей китайскому производителю удалось всего за год. В прошлом году батарею емкостью в 4000 мА*ч удалось зарядить за 19 минут проводной зарядкой мощностью 80 Вт.

Что еще более впечатляет, так это проводной режим мощностью 200 Вт. Он позволяет модифицированному Mi 11 Pro восполнять 10% заряда всего за 44 секунды, 50% - за 3 минуты и полностью заряжаться всего за 8 минут.

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HyperCharge в купе с емкими батареями звучит как выгодный компромисс на фоне того, что такие емкие аккумуляторы позволяют держать заряд довольно долго. А благодаря быстрому заряду автономная работа вообще перейдет в режим почти полного "нон-стопа".

Однако у такого быстрого режима зарядки есть и серьезные недостатки. Первый – быстрая деградация аккумуляторов. Износ в таком сверхбыстром режиме усиливается и емкость батареи будет снижаться очень быстро.

Второй риск связан с нагревом, который вызывает беспокойство и фактически граничит с детонацией.

По этой причине выпуск таких быстрых зарядок на потребительный рынок откладывается, пока не будет найдено безопасное решение. А пока Xiaomi может гордиться своим достижением, но лишь в лабораторных условиях.

Ранее podrobnosti.ua делали обзор лучшей зарядки для iPhone 12 - REAL-EL CH-350. В то же время Китай планирует запретить беспроводные зарядки для смартфонов.