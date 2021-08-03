Підтоплені рейтинги. Через недостатню реакцію влади на повені, у Німеччині падають рейтинги правлячої партії. Чи змінить стихійне лихо, яке пережила країна, політичний пасьянс перед парламентськими виборами? Та як жителі постраждалих регіонів зустрічають основного претендента на крісло канцлера? Тетяна Логунова докладніше.

Це була чергова передвиборча поїздка, яка несподівано потрапила на перші шпальти всіх німецьких ЗМІ. Кандидат у канцлери Армін Лашет вирішив відвідати містечко Свісталь, що постраждало від повеней. І зустрів там розлючених місцевих жителів.

А ви жили колись тиждень у багнюці? - Були на тій зруйнованій вулиці? Ні, не були! - Що ви нам тут розказуєте!

Претензії до Лашета цілком обгрунтовані. Адже він уже багато років є прем'єром землі Північний Рейн-Вестфалія, до якої належить і містечко Свісталь. Тож, відповідно, несе персональну відповідальність за все, що коїться в регіоні.

Ви нас дуже розчарували! Побачите це на виборах!

Щоб заспокоїти людей, Лашет пообіцяв скликати позачергове засідання земельного парламенту. І знайти в бюджеті кошти на швидку відбудову зруйнованої інфраструктури.

Діяти Арміну Лашету і справді потрібно швидко. Повені не лише зруйнували два регіони Німеччини, а й суттєво підтопили рейтинг правлячої партії. Християнські демократи ще утримують перше місце, але помітно втрачають підтримку виборців. Знизилася й особиста популярність Лашета. Згідно з даними останніх соцопитувань, німці б хотіли бачити канцлером не його, а лідера соціал-демократів Олафа Шольца.

Тим часом німецькі силовики почали розслідувати обставини загибелі людей під час повеней. Ідеться про округ Арвайлер, де стихія забрала життя більше як ста місцевих жителів. Прокуратура хоче знати, чому місцева влада не попередила населення про загрозу й не організувала евакуацію, попри тривожні прогнози, які надходили від метеорологів за кілька днів до цього.

Наразі слідчі аналізують усі повідомлення, які отримували органи місцевої влади. І перевіряють, чи є підстави для порушення кримінальної справи.