Кіт зірвав бейсбольний матч

Пухнастий пробіг через усе поле при цьому коментатори матчу відзначили, що він швидший за деяких гравців. А потім кіт почав прогулюватися кромкою поля та намагався вибратися на трибуни. За чотирилапим ганялися з десяток стюардів, але так і не змогли його впіймати.