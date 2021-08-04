"Растущие долги по зарплатам уничтожают украинскую медицину" - Сергей Левочкин [ Редактировать ]
Рост долгов по зарплатам в здравоохранении на 20% только за июнь – свидетельство того, что правительство не в состоянии обеспечить борьбу с эпидемией, новый пик которой ожидается осенью. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, комментируя последнюю информацию Госстата.
Согласно этой информации, в июне задолженность по зарплатам перед медиками возобновила свой рост – ее объем по сравнению с началом месяца увеличился на 20%. А всего с начала года долги в здравоохранении выросли на 203%.
"Троекратный рост задолженности перед медиками, возникший с начала года, – это лучший "стимул" для наших врачей и медсестер уволиться и уехать работать туда, где платят достойную зарплату. И не просто платят, а действительно выплачивают. 2020 год был рекордным по темпам увольнения медиков, и при таком подходе правительства в 2021-м может быть установлен новый антирекорд. Кабмин делает все, чтобы уничтожить отечественную медицину, причем делает это накануне нового пика эпидемии, ожидающегося осенью", – заявил Сергей Левочкин.
Политик добавил, что долги перед медиками – это часть общей кризисной ситуации с выплатами зарплат. Так, сумма долгов в промышленности на протяжении июня выросла на 7%, а с начала года на треть.
"Хуже всего здесь обстоят дела с добывающей промышленностью: за июнь долги выросли на 30%, а с начала года – на 90%. В ситуации, когда энергоресурсы дорожают во всем мире, подобная ситуация просто необъяснима", – считает народный депутат.
"Недоверие нашей фракции к нынешнему правительству, как видим, вполне оправдано. И мы не будем ждать ближайшей сессии парламента, чтобы поставить вопрос о выплате долгов перед медиками и индустриальными рабочими. Мы требуем этого уже сейчас, потому что данный кризис нужно решать немедленно", – резюмировал Сергей Левочкин.
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